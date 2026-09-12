24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Golcü rütbeli orta saha oyuncusu: Al-Taawoun, Savić'e tarihi bir rekor kazandırıyor

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
S. Milinkovic-Savic
Suudi Arabistan
Sırbistan

Sırp orta saha oyuncusu tarihe geçiyor

Et-Teavun Kulübü, Hilal'in yıldızı Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'e Suudi Roshn Ligi'nde tarihi bir rakam kazandırdı.

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cumartesi günü, Et-Teavun'a Buraydah'daki sahasında konuk oluyor.

Hilal'in ilk on birinde Savic, her zamanki gibi Portekizli Ruben Neves ve Suudi Mohamed Kanno'nun yanında orta sahada yer aldı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Savic'in bu karşılaşmadaki forma giymesi ona tarihi bir rakam kazandırdı; zira bu maç, 2023 yazında İtalyan Lazio'dan Hilal'e geldiğinden bu yana Suudi Roshn Ligi'ndeki 100. karşılaşması oldu.

O günden bu yana Sırp orta saha oyuncusu, Et-Teavun karşılaşmasından önce 99 maça çıktı ve bu maçlarda 35 gol kaydetti; bu, her 3 maçta birden fazla gol anlamına gelen ve bir orta saha oyuncusu için son derece yüksek bir orana denk geliyor.

31 yaşındaki oyuncu, dikkat çekici gol katkılarıyla yetinmedi; aynı zamanda 27 gole de asist yaptı; bu da her 4 maçta birden fazla asist demek.

Savic'in, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonunda Hilal'in gol kralı olduğunu belirtmekte fayda var; nitekim son altı maçta 4 gol kaydederken bir gole de asist yaptı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin