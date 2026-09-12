Et-Teavun Kulübü, Hilal'in yıldızı Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'e Suudi Roshn Ligi'nde tarihi bir rakam kazandırdı.

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cumartesi günü, Et-Teavun'a Buraydah'daki sahasında konuk oluyor.

Hilal'in ilk on birinde Savic, her zamanki gibi Portekizli Ruben Neves ve Suudi Mohamed Kanno'nun yanında orta sahada yer aldı.

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Savic'in bu karşılaşmadaki forma giymesi ona tarihi bir rakam kazandırdı; zira bu maç, 2023 yazında İtalyan Lazio'dan Hilal'e geldiğinden bu yana Suudi Roshn Ligi'ndeki 100. karşılaşması oldu.

O günden bu yana Sırp orta saha oyuncusu, Et-Teavun karşılaşmasından önce 99 maça çıktı ve bu maçlarda 35 gol kaydetti; bu, her 3 maçta birden fazla gol anlamına gelen ve bir orta saha oyuncusu için son derece yüksek bir orana denk geliyor.

31 yaşındaki oyuncu, dikkat çekici gol katkılarıyla yetinmedi; aynı zamanda 27 gole de asist yaptı; bu da her 4 maçta birden fazla asist demek.

Savic'in, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonunda Hilal'in gol kralı olduğunu belirtmekte fayda var; nitekim son altı maçta 4 gol kaydederken bir gole de asist yaptı.