Abdullah Al-Amri doğru ismiyle Abdulilah Al-Amri, Nassr ve Suudi Arabistan Milli Takımı savunmacısı, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Güney Kore ile hazırlık maçında, futbol sahalarındaki ikinci gol serisini tamamladı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, Güney Kore karşısında 3-2 galip geldi; iki takımı bugün Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamad Stadyumu'nda karşı karşıya getiren ve mevcut milli ara dönemindeki ilk hazırlık maçı olan bu müsabaka, önümüzdeki önemli karşılaşmalara hazırlık amacıyla oynandı.

Abdülilah el-Amri, Suudi Arabistan'ın üçüncü golünü 59. dakikada kaydetti; Hilal'in orta saha oyuncusu Nasır ed-Devseri'nin köşe vuruşundan gönderdiği ortayı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Suudi Arabistan'ın "er-Riyadiyye" gazetesine göre, bu gol Suudi savunma oyuncusunun gerek Nasr ve Vahda kulüpleriyle gerekse Suudi Arabistan Milli Takımı'yla kariyeri boyunca kaydettiği 20. gol oldu.

Bu, Amri'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'yla attığı üçüncü goldü; daha önce 2021'de Kuveyt ağlarına ve 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'na karşı birer gol kaydetmişti. Buna karşılık Nasr takımıyla 16 gol, Vahda takımı formasıyla ise tek bir gol atmıştı.

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Öte yandan Abdülilah el-Amri, bu sezonun başından bu yana dördüncü golünü kaydetti ve ilginç olan, bu gollerin hepsinin kafayla gelmesiydi; bunların 3'ü mevcut takımı Nasr ile, bir tanesi de Suudi Arabistan Milli Takımı ile geldi.

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Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Güney Kore karşısında 21 yıl aradan sonra ilk galibiyetine taşıdı; son olarak 2005 yılında, 2006 Dünya Kupası elemelerinde ilk ve rövanş maçlarında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip gelmişti.

O tarihten bu yana iki milli takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bunların hiçbirinde galip gelmeyi başaramadı; Kore Milli Takımı iki maçı kazanırken 4 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Bugünkü maçta ise galibiyet geldi.

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Belirtmek gerekir ki bu maç, Suudi Arabistan ve Güney Kore milli takımlarının 1980'deki ilk karşılaşmalarından bu yana hazırlık ve resmi düzeyde bir araya geldiği 19. maçtı.

Önceki 19 maçta Suudi Arabistan Milli Takımı 6 galibiyet elde ederken Kore Milli Takımı da 6 maç kazandı; diğer 7 maça ise beraberlik hâkim oldu.

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Hazırlık maçı düzeyinde ise iki milli takım aralarındaki yedinci maçı oynadı; bu seri 1980 yılında başlamıştı. Üstünlük iki kez Kore Milli Takımı'nın olurken 3 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Bugünkü galibiyet ise Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ikinci galibiyeti oldu.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Kore karşısındaki en dikkat çekici galibiyeti, 2000 Asya Uluslar Kupası yarı finalinde gelmişti; o maçta Talal el-Meşal'in attığı iki golle 2-1 kazanılmıştı.

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Son resmi maç ise 2023 Asya Uluslar Kupası son 16 turunda oynanmıştı; normal süre 1-1'lik beraberlikle sona ermiş, ardından Kore Milli Takımı penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Belirtmek gerekir ki Suudi Arabistan Milli Takımı, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında Güney Kore'nin ardından yeni bir hazırlık maçı daha oynayacak ve önümüzdeki Salı günü Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak.