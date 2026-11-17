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Alman takımının Hollanda karşısındaki performansı sadece "vasat" mıydı? Rafael van der Vaart şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Eski Bundesliga futbolcusu Rafael van der Vaart, Alman takımına karşı alınan ağır yenilginin ardından Hollanda millî takımının oyuncularını sert sözlerle eleştirdi. Hollanda, ona göre "vasat" olan Almanya karşısında dağıldı.

Van der Vaart, NOS televizyonundaki yorumculuğu sırasında, Hollanda'nın en fazla ortalama bir performans sergileyen Alman takımına karşı perişan olduğunu söyledi: "Bence Almanya aslında oldukça vasattı. Bu, karşılaştığımız en iyi Alman takımı kesinlikle değil. Buna rağmen 5-0 kaybediyorsunuz. Bundan gerçekten utanmalılar."

Hollanda millî takımında 109 kez forma giyen van der Vaart, 0-5'lik (ilk yarı 0-1) yenilgide Hollanda'nın hücumda hiçbir cesaret gösteremediğini de belirtti: "Sanki hepsi korkudan altına kaçırmış gibiydi. Patates çuvalı gibiydiler."

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Van der Vaart, son haftalarda özellikle BVB'de çok iyi oynayan Joey Veerman'ın "top üstüne top kaybettiğini", birkaç gün önce Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyette üç gol atarak parlayan Tijjani Reijnders'in de "çok fazla yanlış karar" verdiğini söyledi.

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Van der Vaart, kaleci Bart Verbruggen'i de eleştirdi. Verbruggen, skoru 0-5 yapan golün ardından takım arkadaşlarını bir tür kriz toplantısı için yanına çağırmıştı. Bunu muhtemelen önündeki oyuncuların zaman zaman akılalmaz hâle gelen savunma anlayışını eleştirmek için yapmıştı.

Van der Vaart bu konuda şunları söyledi: "Açıkçası buna bakamıyorum bile. Bir kaleci böyle bir şey yapıyor, ben de düşünüyorum: Az önce beş gol yedin. Her topu kurtarman beklenemez elbette ama toplara yaklaşamadın bile."

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Almanya'dan gelen ezeli rakipleri karşısındaki ağır yenilgiyle Hollandalılar, grup aşamasının son maç gününde ikinci sıraya geriledi. Bu sıra çeyrek finale yükselmek için yeterli olsa da Hollanda, çeyrek finalde artık başka bir grubun liderlerinden biriyle karşılaşacak. Mevcut duruma göre bu rakip Fransa, İngiltere veya Portekiz olacak.