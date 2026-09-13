Hakem Eric Wattellie'nin söz konusu pozisyona maç raporunda yer verdiği belirtildi. Alman forvet sahada ise herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı.

Eski Dortmundlu oyuncu, 72. dakikada attığı şık uzak mesafe golüyle skoru 1-1'e getirmişti. Ardından gelen gol sevincinde Strasbourg taraftarlarına dönerek ellerini kulaklarına götürdü; sanki "Sizi duyamıyorum!" demek ister gibiydi. Brunner daha sonra, hâlâ ev sahibi takım taraftarlarına doğru bakarken, tek eliyle boğazını kesiyormuş gibi bir hareket yaptı.

Brunner'in daha sonra aktardığına göre, bunun öncesinde tribünlerden yüksek sesli yuhalamalar ve hakaretler gelmişti.

"Ailem hakkında konuştular, annem hakkında, babam hakkında. Onları görebiliyordum" dedi 20 yaşındaki oyuncu, L'Equipe'e göre mixed zone'da. "Golden sonra duygular yoğundu, özellikle de böyle bir golden sonra. Saygısız olmak istemedim. Bu, hararetli anın içinde oldu. Pişman olduğumu söylemem ama vermek istediğim mesaj bu değildi. Yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğim şey şuydu: 'Ne gol ama, bitti bu iş.'"

Paris Brunner, BVB'den AS Monaco'ya ne zaman transfer oldu?

AS Monaco, dört maçta topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Monaco ekibinin bu sezon attığı altı golün üçü, Borussia Dortmund altyapısından yetişen ve 2023'te Almanya U17 Milli Takımı ile hem dünya hem Avrupa şampiyonu olan Brunner'den geldi.

Ancak BVB A takımında çıkış yapmayı başaramadı. Bunun yerine 2024 yazında Monaco'ya gitti. Bu yaz ise prenslikte sonunda sportif anlamda çıkışı yakalamış gibi görünüyor.