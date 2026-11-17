Al Ahli'nin forveti Firas Al-Buraikan, futbol kariyerinde Katar'ın başkenti Doha'da Suudi Arabistan Milli Takımı ile başlayan 4 tarihi gün yaşıyor.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü oynanan maçta Özbekistan'a 2-1 yenildi . Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Suudi Arabistan'ın mevcut milli maç arasındaki ikinci hazırlık maçıydı.

Mücadelede Firas Al-Buraikan parladı. 1-0 geride kalan Suudi Arabistan'a 23. dakikada beraberliği getiren golü atan Al-Buraikan, Ahmed Al-Ghamdi'nin ortasını etkileyici bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Bu gol, Al-Buraikan'ın son dönemde Suudi Arabistan Milli Takımı'nda sergilediği üstün performansı bir kez daha teyit etti. Deneyimli forvet, son iki milli arada Suudi Arabistan formasıyla 4. golünü kaydetti.

Al Ahli'nin golcüsü, 27. Arap Körfez Kupası'nı ("Körfez 27") 3 golle gol kralı olarak tamamlamıştı. Bu gollerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynanan finalde gelirken, Al-Buraikan grup aşamasında da Umman'a iki gol atmıştı.

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Suudi gazetesi Al Riyadiyah, Al-Buraikan'ın Özbekistan'a attığı golün ardından ulaştığı bir başka olağanüstü rakamı da gün yüzüne çıkardı: Oyuncu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda forma giydiği 80 maçta 19. golüne ulaştı.

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Bu sayıyla başarılı forvet, Suudi futbolunun en önemli efsanelerinden üçüyle, Nasser Al-Shamrani, Mohammed Al-Shalhoub ve Taisir Al-Jassim ile aynı seviyeye geldi. Bu üç isim de milli formayla 19'ar gol atmıştı.

Dahası, Al-Buraikan artık milli takımda 20 gol atan efsane Yousef Al-Thunayan'ı yakalamaya yalnızca bir gol uzaklıkta. Bu bilgi Suudi gazetesi Asharq Al-Awsat tarafından aktarıldı.

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Bunun yanı sıra 26 yaşındaki oyuncu, Al Hilal'in ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanı Salem Al-Dawsari'nin tahtına doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Milli formayla 26 gol atan Al-Dawsari, mevcut neslin en golcü ismi olarak kabul ediliyor. Bu da iki oyuncu arasındaki farkın yalnızca 7 gol olduğu anlamına geliyor.

Al Ahli'nin forveti, Suudi Arabistan Milli Takımı tarihinin en golcü 10 oyuncusu arasına girmek için ise milli arenada sadece 8 gole ihtiyaç duyuyor.

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Bu listenin zirvesinde 72 golle Al Nassr efsanesi Majed Abdullah yer alıyor. Majed Abdullah, 46 golle ikinci sırada bulunan Al Hilal efsanesi Sami Al-Jaber'in 26 gol önünde. Onları, 42 gol atan takım arkadaşı Yasser Al-Qahtani izliyor.

Tarihi golünün üzerinden 24 saat bile geçmeden Firas Al-Buraikan, yarın çarşamba günü Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçacak. Oyuncu, kıtanın en iyi oyuncusu ödülü için yarışacağı Asya'nın En İyileri Ödül Töreni'ne katılacak.

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Al-Buraikan'ın, vatandaşı Salem Al-Dawsari ve İranlı kaleci Alireza Beiranvand ile çetin bir rekabet içinde olduğu doğru. Ancak tahminlerin büyük bölümü, oyuncunun kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanacağı yönünde.

Tören perşembe günü, 2017'de de Asya'nın En İyileri törenine ev sahipliği yapan Aksra Theatre King Power'da düzenlenecek ve 19 farklı kategoride ödüller dağıtılacak.

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Törenin üzerinden de 24 saat geçmeden Firas Al-Buraikan, Cidde'ye, daha doğrusu Al-Inma Stadyumu'na dönecek. Burada takımı Al Ahli ile birlikte, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen ve ezeli rakip Al Nassr ile oynanacak klasik derbiye çıkacak.

Bazı haberler, kısa sürede yapılan bu art arda seyahatler nedeniyle Al-Buraikan'ın klasiğe yetişip yetişemeyeceği konusunda şüphe uyandırmıştı. Ancak diğer haberler, oyuncunun Hollandalı teknik direktör Marino Bosiç'in kadrosunda yer alacağını doğruluyor.

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Karşılaşma, iki takımın şampiyonluk yarışı açısından belirleyici olacak. Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 6. sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde yer alıyor.

Öte yandan Al Nassr, 28 puanla puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Sarı-maviler, Al Hilal'in 2 puan, ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde bulunuyor.