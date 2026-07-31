Yunanlı forvet Vangelis Pavlidis, kulübü Benfica ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sergilediği performansla Barcelona'nın ilgisine karşılık verdi.

AS gazetesi, Julian Alvarez ve Ferran Torres dosyalarındaki gelişmelerin gölgesinde Barcelona'nın Pavlidis'i takip ettiğini, Yunanlı oyuncunun ise Benfica ile etkileyici performanslarını sürdürdüğünü aktardı.

Pavlidis, Benfica'yı UEFA Avrupa Ligi'ne yükselten ikinci ön eleme turunun rövanşında St. Gallen'i ezmeye taşıdı.

İsviçre'de ilk maçı 2-1 kaybeden Benfica'nın bu sonucu tersine çevirmesi gerekiyordu ve Yunanlı forvetin öncülüğünde ortaya koyduğu güçlü performansla bunu başardı. Benfica'nın 5-0 kazandığı gecede oyuncu 4 gol atarak "süper hat-trick" yaptı.

AS, "Yunanlı forvet için gerçekten olağanüstü bir geceydi; oyuncuyu büyük bir ilgiyle takip eden Barcelona'yı cezbetme çabası içindeydi" ifadelerini kullandı.

Pavlidis nihai tercih haline gelirse, Benfica ile yürütülecek görüşmeler hiç de kolay olmayacak; zira teknik direktör Marco Silva ve Portekizli kulüp, kendileri için çoktan başlamış olan bir sezonda oyuncuya güveniyor.

Yunanlı forvet, Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki en gol yollarında en üretken santrforlardan biri konumunda. 2025-2026 sezonunda Pavlidis, üst üste üçüncü kez 30 gol barajını aştığı sezonuna imza attı; ayrıca Hollanda ekibi AZ Alkmaar ve Portekiz ekibi Benfica'daki dönemlerinde üst üste beşinci sezonunda 20 golü geçmiş oldu.

Alkmaar'da 2021-2022 sezonunda 25 gol, 2022-2023 sezonunda 22 gol ve 2023-2024 sezonunda 33 gol kaydetti.

Bu rakamlar Benfica'yı onunla anlaşmak için 18 milyon euro yatırım yapmaya itti ve oyuncu, Portekizli kulüpteki ilk iki sezonunda 30 gol atarak bu bedeli fazlasıyla hak ettiğini kanıtladı.