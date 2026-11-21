Reklam

Savunma sağlam, mücadele gücü yerinde ama ilk iç saha golü hâlâ gelmedi: Schalke 04, Şampiyonlar Ligi katılımcısı VfB Stuttgart karşısında 0-0'lık beraberlik aldı ancak Bundesliga'da ihtiyaç duyduğu rahatlatıcı galibiyete ulaşamadı.

Miron Muslic'in takımı, sportif krize karşı büyük bir mücadele verdi ancak yakaladığı çok sayıda fırsatı değerlendiremedi. Schalke, sekiz resmi maçtır galibiyet bekliyor. Kaleci Loris Karius, Sky'a yaptığı açıklamada, "Sonuçta yine sadece bir puan aldık. Er ya da geç top kaleye girecek, bu gol hasretinin sona ereceğine inanıyorum" dedi.

Lige yeni yükselen Schalke, on maçta topladığı yalnızca yedi puanla play-off basamağı olan 16. sırada yer alıyor. Takım ayrıca kötü bir rekoru egale etti: Ligin 63 yıllık tarihinde, ilk beş iç saha maçında gol atamayan tek takım FC St. Pauli'ydi. Schalke için küçük bir teselli: Hamburg ekibi, 2024/25 sezonunun sonunda ligde kalmayı başarmış, ancak bir yıl sonra küme düşmüştü.

TSG Hoffenheim karşısında alınan 2-1'lik yenilgideki belirgin performans artışının ardından Muslic, maç öncesinde kendinden emindi. Schalke teknik direktörü, "Schalke adlı bu devasa tankeri yeniden sakin sulara taşıyacağız, yüzde 100" dedi. Büyük hedefini de şöyle açıkladı: "Gol şarkısını nihayet yeniden duymak istiyoruz, artık zamanı geldi."

Reklam Reklam

Millî maç arasıyla birlikte kadrodaki eksikler azalmış, Moussa Sylla ve Robin Gosens kadroya dönmüştü. Konuk ekipte genç oyuncu Yanik Spalt bir kez daha ilk 11'deydi. VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß, Sky'a, "Maç gergin geçecek. Ne kadar gergin geçeceği bizim elimizde" dedi.

Related Topics

Deniz Undav, VfB Stuttgart için mükemmel başlangıç fırsatını kaçırdı

Atmosferin etkisiyle iki takım da maça hücum ağırlıklı başladı. Deniz Undav, henüz 60. saniyede konuk ekibi öne geçirme fırsatı yakaladı ancak yerden şutunu Hasan Kurucay son anda kornere çeldi. Ardından oyunun kontrolünü S04 ele geçirdi fakat bitirici vuruşlarda etkili olamadı. Adil Aouchiche de üç kez golü kıl payı kaçırdı (4., 19. ve 26. dakikalar).

Konuk ekip, hızlı Chris Führich üzerinden defalarca kontra atak fırsatı kolladı. Führich'in ortasında Kurucay, Undav'a karşı bir kez daha son anda müdahale etti. Birkaç saniye sonra Vitalie Becker, Jamie Leweling'in şutunu çizgiden çıkardı. Bundan birkaç saniye sonra ise Grischa Prömel'in kafa vuruşu kaleyi santimetrelerle ıskaladı (23.).

Reklam

Maçın favorisi olmayan Schalke, ikili mücadelelere büyük bir istekle girdi; Muslic kenarda kazanılan her topu sevinçle karşıladı. Ancak gol bir türlü gelmedi. Şutlar etkisiz kaldı ve çoğu Dennis Seimen için kolay av oldu. Sylla, altı haftalık aranın ardından sahalara döndü (66.). Hoeneß de hücum hamleleri yaptı. Ancak onun takımı da iyi fırsatları değerlendiremedi ve maç son ana kadar tamamen ortada geçti.