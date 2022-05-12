Premier Lig'de Tottenham evinde ağırladığı Arsenal'ı 3-0 yenerek dördüncü sıra mücadelesini yeniden alevlendirdi.

Galibiyetin ardından Arsenal'ın sadece bir puan gerisinde yer alan Tottenham kalan iki haftada rakibini geride bırakarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefliyor.

22. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren Harry Kane, 37'de farkı ikiye çıkardı. Skoru belirleyen gol ise 47'de Heung Min Son'dan geldi.

Son attığı golün yanı sıra ilk yarıda Arsenal'ın 10 kişi kalmasına neden olan pozisyonda da başroldeydi. Son'a dirsek atan Rob Holding, 33. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Salah'ı yakalamak üzere

Son, Premier Lig'deki gol krallığı yarışında Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile arasındaki farkı bir gole indirdi.

Salah'ın 22 golüne karşılık 21 golü bulunan Son, Altın Ayakkabı ödülü için iddiasını son haftalara taşıdı.

Ancak Güney Koreli oyuncu, Arsenal karşısında 72. dakikada oyundan alınınca teknik direktörü Antonio Conte'ye tepki gösterdi.

Kariyer zirvesini yaşıyor

Son yedi lig maçında dokuz gol atarak müthiş bir form yakalayan Son kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Geçen sezon 17 golle Premier Lig'deki en yüksek sayısına ulaşan 29 yaşındaki oyuncu rekorunu bir kez daha geliştirdi.

Tottenham son iki haftada lig sonuncusu Norwich ve ligde kalma mücadelesi veren Burnley ile karşılaşacak. Liverpool'un rakipleri ise nispeten daha dişli gözüken Southampton ve Wolverhampton.