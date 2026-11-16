Arsenal savunmacısı Ben White, İngiltere’nin pazar gecesi Madrid’de İspanya’yı 3-2 yenerek tarihî bir galibiyet elde etmesinin ardından sevinçten gülümsüyordu. Elliot Anderson’ın kırmızı kart görmesiyle son bölümde zor anlar yaşasa da İngiltere, fırsatları iyi değerlendirdiği bir performansla ev sahibinin sahasındaki uzun süreli yenilmezlik serisine son verdi.

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İngiltere, Madrid'deki nefes kesen maçta son bölümde yaşadığı korkuyu atlattı

İngiltere, İspanya'nın başkentindeki Uluslar Ligi karşılaşmasında 3-0 öne geçti. Harry Kane ve Ezri Konsa'nın gollerinin ardından Ben White, 58. dakikada Kane'in başlattığı ve Jude Bellingham'ın ara pasıyla sürdürdüğü atağı golle tamamladı.

Elliot Anderson'ın ikinci yarıda kırmızı kart görmesiyle maçın seyri değişti ve konuk ekip 10 kişi kaldı. İspanya, pozisyonun ardından kazanılan penaltıyı Mikel Oyarzabal ile gole çevirdi. Nico Williams'ın golü de son dakikaların gergin geçmesine yol açtı, ancak İngiltere üstünlüğünü koruyarak galibiyete uzandı.

White, Anderson'ın kırmızı kartından sonra İngiltere'nin soğukkanlılığını övdü

Son düdüğün ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan White, galibiyetin daha farklı olabileceğini söyledi: “Gerçekten inanılmazdı. Baştan sona herkes çok iyi iş çıkardı. Muhtemelen daha farklı bir skorla kazanmalıydık ama açıkçası inanılmaz bir performanstı.

“Elbette futbolda her şey planlandığı gibi gitmiyor. Önemli olan böyle anlarda nasıl tepki verdiğiniz ve birlikte kalmanız. Biz de bu akşam bunu yaptık.”

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White, golünü ve maçın dönüm noktası olan kırmızı kartı da değerlendirdi: “Jude'dan harika bir pas geldi, ben de topu güzelce ağlara gönderdim. Her şey anlarla ilgili. Kırmızı kart gördüğümüzde yaşadığımız da elbette önemli bir andı. Pozisyonu tekrar izlemedim.”

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İngiltere'nin 10 kişi kaldıktan sonra saha içinde toplanması sorulduğunda ise şunları söyledi: “Sakin kalmamız gerekiyordu. Bir kişi eksikken iş zorlaşıyor, koşullar değişiyor. Önemli olan bunu yönetmekti.”

İngiltere'nin önemli galibiyeti, İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

İspanya'yı Madrid'de yenmek, İngiltere için Uluslar Ligi'nde dönüm noktası niteliğinde bir sonuç. Karşılaşmaya 43 maçlık yenilmezlik serisiyle çıkan ev sahibinin savunmasını İngiltere'nin ilk bir saat içinde üç kez aşması, galibiyeti daha da dikkat çekici kıldı.

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Kane, Bellingham ve White arasındaki etkili iş birliğinin yanı sıra İngiltere, savunmada da direnç gösterdi. Bir kişi eksikken Oyarzabal ve Williams'ın son bölümde gelen gollerine rağmen galibiyeti koruması, takımın giderek artan dayanıklılığını ortaya koydu.

Uluslar Ligi çeyrek finalleri öncesinde yükselen ivme

Bu galibiyetle İspanya'yı puan tablosunda geride bırakan İngiltere, Uluslar Ligi grubunda liderliğe yükseldi. İki ülke de çeyrek finale ilerlerken İngiltere, eleme aşamasına önemli bir ivmeyle giriyor.

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Üst düzey bir rakibin savunmasını aşabildiğini ve deplasmanda 10 kişiyle son bölümdeki yoğun baskıya dayanabildiğini gösteren İngiltere, çeyrek finaller için yüksek bir standart belirledi.