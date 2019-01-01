Gol düellosunda kazanan Sivasspor: 4-3

Şampiyon Galatasaray, Sivasspor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle döndü.

'in son haftasında şampiyon 'un konuğu oldu. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Maçta perde erken açılırken Galatasaray 2. dakikada Linnes ve 34. dakikada Muğdat'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Dengeyi kuran Sivasspor, ilk yarının son dakikalarında, 43'te Rybalka, 45'te Hakan Arslan'la beraberliği yakaladı. İkinci yarıda etkili bir futbol sergileyen ev sahibi ekip 77'de Rybalka'nın ikinci golüyle öne geçerken iki dakika sonra Kone skoru 4-2'ye getirdi. 82'de Muğdat, Galatasaray adına farkı bire indirse de sarı-kırmızılıların beraberlik çabaları sonuç vermedi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 41'e yükseltti. Galatasaray ise 69 puanla ligi tamamladı.