"Doğup büyüdüğü Hannover'in evladı, oynadığı her yerde gollerini attı" diyerek West Ham United, 2024 Ağustos ayının başında Niclas Füllkrug transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Bugün 1. FC Köln'de kadro planlamacısı olarak görev yapan, o dönem ise West Ham'da teknik direktör olan ve Füllkrug'u Bremen'deki ortak günlerinden çok iyi tanıyan Tim Steidten, golcüyü Londra'ya getiren isim olmuştu.

Yaklaşık tam iki yıl sonra şu tespiti yapmak gerekiyor: Füllkrug, oynadığı her yerde gollerini atmadı. İngiliz futbolunun ikinci lige düşen köklü kulübü için acı bilanço şu oldu: Füllkrug'un attığı ender gollerin her biri kulübe tam dokuz milyon euroya mal oldu.

2024'te İngiltere'den Dortmund'a 27 milyon euro bonservis ödendi. Füllkrug ise West Ham formasıyla çıktığı 29 maçta sadece üç gol atabildi, bunların sonuncusu da Nisan 2025'e dayanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında AC Milan'a kiralanması da tam anlamıyla hüsranla sonuçlanınca, Füllkrug bir anda mutlak bir boşluğun içine düştü. Hammers, 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen onu bu yaz mutlaka göndermek istiyordu; planlamada hiçbir rol oynamıyordu ve son resmi kadro listesinde sırt numarası bile yoktu. Füllkrug'un 11 numarası, Milan'a kiralanması sırasında hücumdaki takım arkadaşı Taty Castellanos'a verilmişti.

Londra'da iyice çıkmaza giren bu durum, futbol romantizmi açısından şimdi gerçek bir bomba gelişmeyi mümkün kılıyor: Füllkrug'un Werder Bremen'e dönmesi bekleniyor, Bundesliga ekibi medya haberlerine göre onu ilk etapta bir yıllığına kiralayacak. Bir zamanlar futbolcu olarak da büyüdüğü kuzeyde Füllkrug, birkaç yıl önce milli futbolcu seviyesine yükselmişti. Acaba orada yeniden parlayabilecek, sonunda tekrar daha iyi günler görebilecek mi?

Füllkrug etrafında bugünlerde sıkça sorulan diğer soru ise şu: Bu noktaya nasıl gelindi? Sonuçta Füllkrug, West Ham'a kariyerinin en iyi döneminden gelmiş ve kendisini dünyanın en iyi ligi için fazlasıyla hazır görmüştü. Nihayet bir kez olsun sakatlıksız kalınca önce Werder'i yeniden Bundesliga'ya taşıdı, ardından 2022/23 sezonunda Alman futbolunun en üst seviyesinde de bir gol garantisi oldu. Bunun ödülü Kasım 2022'de Almanya Milli Takımı'ndaki ilk maçıydı; kısa süre sonra ise Füllkrug, Katar'daki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nda DFB takımının az sayıdaki olumlu isimlerinden biri olmuştu.

Niclas Füllkrug 2024 yazında: BVB ile Şampiyonlar Ligi finali, DFB takımında süper joker

2024 yazına kadar golcü, milli takım kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti; takım içindeki enerjisi ve yüksek gol oranıyla ikna etmiş, EURO 2024'te önemli bir joker olarak öne çıkmıştı. Bir önceki sezonda Borussia Dortmund'un 1 numaralı santrforuydu, BVB ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve bu yolda kritik goller attı. Kariyerine geç açılan Füllkrug, o dönemde sakatlıklardan da uzak kalmışken, önünde daha birkaç parlak yıl varmış gibi görünüyordu.

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Dortmund'dan sadece bir yıl sonra ayrılması dışarıdan bakıldığında gerçekten sürprizdi. BVB, 2024'te Serhou Guirassy gibi önemli bir rakibi kadrosuna katmış olsa da, dönemin teknik direktörü Nuri Şahin'in Füllkrug'u takımda tutmak istediği konuşuluyordu. Buna karşın Borussia yönetimi açısından 24 kez milli olan oyuncunun yeniden gönderilmesinde belirleyici unsur ekonomik taraftı. Sonuçta West Ham 27 milyon euro önerdi; bu da kulübün 12 ay önce Bremen'e ödediği rakamdan 10 milyon euro fazlaydı. Memnuniyetle kabul edilen bir transfer kârı.

Aslında ortak beklenti, Füllkrug'un fizik gücüne dayalı oyun stilinin Premier League'e iyi uyacağı yönündeydi. Bunun sonuçta neden böyle olmadığını kendisi de şubatta kicker'a verdiği röportajda kabul etti ve West Ham'da "ceza sahası içinde ve çevresinde az topla buluştuğunu" söyledi. "Benim asıl gücüm de tam olarak burada yatıyor."

Gerçeğin bir parçası da, Füllkrug'un Premier League'e transfer olduktan sonra ciddi bir sakatlık şanssızlığı yaşaması. Önce aşil tendonu sorun çıkardı ve onu aylarca sahalardan uzak tuttu, dönüşünden sadece bir ay sonra da bir uyluk sakatlığı onu yeniden durdurdu. Böylece West Ham'daki ilk sezonunda ritim bulması zaten mümkün olmadı. İkinci yılda her şeyin daha iyi olması gerekiyordu, başlangıçta da öyle oldu. En azından sakatlık yaşamadan geçirdiği ilk yedi maç haftası için; ancak bu bölümde de hiç ikna edici değildi. Ardından yeni bir sakatlık geldi, 2025'ten 2026'ya geçilen yılbaşına doğru da ayrılık uzun süredir belirgin hale geldi.

Niclas Füllkrug'un Milan kiralığı umut verici başlıyor, ama sonra hayal kırıklığına dönüşüyor

Füllkrug, başka bir ligde ve başka bir ortamda yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Her ne kadar bunun için Dünya Kupası hedefinin belirleyici olmadığını vurgulasa da, ocak ayının başında kiralık olarak AC Milan'a katılırken Dünya Kupası'na gitme hayalinin de mutlaka küçük bir payı vardı.

"Oyunun bana Premier League'dekine kıyasla çok daha uygun olduğunu hissediyorum" diyen Füllkrug, Serie A'daki ilk maçlarının ardından bunu açıkça ifade etmişti. Milan ise X'te, Füllkrug ocak ortasında oyuna girdikten sadece üç dakika sonra Lecce'ye karşı 1-0'lık galibiyet golünü attığında "The Fußballgott has arrived" paylaşımını yapmıştı. "Füllkrug'un ne kadar inanılmaz bir forvet olduğunu elbette biliyoruz. Bunu geçmişte kanıtladı. Takımımıza çok önemli özellikler katıyor" diyerek asistin sahibi Alexis Saelemaekers de övgüler sıralamıştı.

Milan taraftarlarının gözünde Füllkrug'un çok özel bir yeri vardı, çünkü Lecce'ye attığı o altın golü kırık ayak parmağıyla kaydetmişti. "Ben Almanım, biz güçlüyüz, acıyla baş edebiliriz" diyerek gülmüş ve şunu vurgulamıştı: "AC Milan adına tek bir maç bile kaçırmak istemiyorum." San Siro'daki popülaritesi böylece çok kısa sürede hızla arttı, ayrıca DFB Sportif Direktörü Rudi Völler de ocak ayı sonunda Dünya Kupası kadrosunda bir yer için umut vermişti: "West Ham'dakine göre çok daha fazla oynuyor, bu da bize fayda sağlıyor" demişti Völler, Gazzetta dello Sport'a konuşurken.

Bugün biliyoruz ki ne Füllkrug için bir Dünya Kupası katılımı ne de Milano'da başarılı bir gelecek gerçekleşti. Lecce'ye attığı gol, Milan formasıyla attığı tek gol olarak kaldı; joker rolünün ötesine hiç geçemedi. Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Füllkrug'u Dünya Kupası'na götürmedi ve Rossoneri de satın alma opsiyonunu kullanmadı; üstelik bu rakamın sadece yaklaşık beş milyon euro olduğu söyleniyordu.

Niclas Füllkrug kulüp arayışında: İşler karmaşıktı

Böylece geçici olarak West Ham'a dönmek zorunda kaldı, ancak burada da büyük ölçüde görmezden gelindi. DFB takımının eski umut vadeden ismi için yeni bir kulüp bulmak da belli ki kolay olmadı.

Bu da aslında bir bakıma mantıklıydı, çünkü Füllkrug artık futbolcu yaşı açısından ileri bir noktaya gelmişti, son olarak muhtemelen yıllık 4,5 milyon euro gibi yüksek bir maaş alıyordu ve arkasında da unutulmak istenecek iki sezon vardı. Kulüp ve milli takım maçları birlikte değerlendirildiğinde, Füllkrug son iki yılda 52 maçta yalnızca beş gol atabildi.

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Bunlar, Füllkrug'u transfer piyasasında özellikle cazip kılacak başlıklar değildi. Serie A'daki futbol tarzını kendi oyununa oldukça uygun gördüğü için, İtalya'ya kalıcı bir transfer mantıklı görünüyordu. Muhtemel yeni adreslere dair spekülasyonlar da bunu destekliyordu: Lazio ve Fiorentina'nın oyuncuyla ilgilendiği, Venezia ile ise Füllkrug'un üç yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardığı konuşuluyordu. Ancak Bild'e göre Serie A'nın yeni ekibi, West Ham'ın talep ettiği bonservisi fazla bulduğu için geri adım attı.

Werder Bremen'e dönüş: Niclas Füllkrug romantizm etkisine güveniyor

Hammers, Sky'ın haberine göre Füllkrug için beş milyon euro istedi. Zor geçen son iki yıla rağmen 9 numaranın durumunu izlemeyi sürdürdüğü söylenen bazı Bundesliga kulüpleri için bu rakam hâlâ makul çerçevede olabilir. Başka yöndeki medya haberlerine rağmen Füllkrug, son dönemde West Ham'da en azından büyük ölçüde takım antrenmanlarına entegre durumdaydı; fiziksel durumu yerindeydi. Bu da Bremen'e romantik dönüşün gerçekleşmesinde mutlaka rol oynadı.

Sky'a göre Füllkrug bunun için paradan feragat ediyor, çünkü Werder ona West Ham'da küme düşmesinin ardından hâlâ kazanabileceği yıllık iki milyon euroyu ödeyemiyor. Ancak SVW'nin gerçekten bir santrfora acil ihtiyacı var mıydı? Sonuçta İsviçreli Dünya Kupası katılımcısı Cedric Itten ile benzer profilde, mücadeleci bir forvet zaten gelmişti; onun arkasında da yeni transfer Kenny Quetant ile altyapıdan yetişen Salim Musah fırsat kollayan iki genç yetenek olarak bulunuyor. Ama bir fark var: Bremen teknik direktörü Daniel Thioune'nin, konuşulanlara göre iki gerçek santrforlu bir düzeni de düşündüğü belirtiliyor; bu da Füllkrug dönüşünü bir şekilde mantıklı kılıyor.

Weserstadion çevresindeki beklentiler ise her halükârda büyük olacak. Füllkrug, çok özel biçimde sevildiği, kariyerini daha önce bir üst seviyeye taşıdığı yerde bunu şimdi 33 yaşında bir kez daha başarabilecek mi? Ve belki de yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp döneminde ileride yeniden milli takımda rol oynayabilecek mi?

Cevabını önümüzdeki ayların vereceği sorular bunlar. Şimdilik kesin olan tek şey şu: Füllkrug, Bremen'de daha önce gollerini attı.