Martin O'Neill, Kasper Hogh'un 15 maçlık gol hasretinden endişe duymadığını söyledi. Celtic'in rekor transferinin, perşembe günü Beşiktaş karşısında alınan 3-2'lik heyecan dolu Avrupa Ligi galibiyetinde topu ileride tutma becerisini övdü. Oyuna sonradan giren Camilo Duran, attığı iki golle sezon toplamını 13'e çıkararak maçın yıldızı oldu. Ancak Celtic teknik direktörü, bu performansın Hogh'a ihtiyaç duyduğu morali vereceğine inanıyor.

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O'Neill, Hogh'un gol suskunluğundan endişeli değil

O'Neill, Danimarkalı oyuncu 15 maçtır gol atamasa da Hogh'un gol eksikliğinden fazla endişe duymadığını vurguladı. Bodo/Glimt'ten 11 milyon sterline transfer edilerek Celtic tarihinin en pahalı transferi olan forvet, 9 Ağustos'ta Kilmarnock karşısında alınan 5-1'lik galibiyette hat-trick yapınca büyük bir başarı yakalayacak gibi görünmüştü.

Daily Mail'in haberine göre Hogh, o günden bu yana formdan düştü. Beşiktaş karşısında gol hasretini sona erdirme umudu da bitime 13 dakika kala oyundan çıkarılmasıyla son buldu.

Celtic teknik direktörü, Hogh'un top tutma becerisini övdü

Callum Osmand ve Duran, yedek kulübesinden gelerek galibiyetin kesinleşmesine katkıda bulundu. Ancak O'Neill, Hogh'a o geceki performansıyla gurur duyması gerektiğini özellikle söyledi. O'Neill, “Evet, kesinlikle söyledim” dedi. “Santrforlarımın topu tutabilmesini istiyorum ve o da bunu yaptı. Duran gibi değil, çalım atan bir oyuncu değil. Ama güçlü rakiplere karşı bunu bizim için yapabilirse ileride faydasını görecek.”

Hogh'un son Danimarka kadrosuna alınmaması nedeniyle özgüven sorunu yaşayabileceğini düşünen O'Neill, şunları vurguladı: “Perşembe gecesinin ona iyi geleceğini düşünüyorum. Ona gol atıp atmamasından endişe duymadığımı söyledim.”

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Duran, Celtic'in rekor transferi üzerindeki baskıyı artırıyor

Duran'ın attığı iki gol, Celtic'e Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini getirirken Kolombiyalı oyuncunun bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı. O'Neill, “Şu anda çok formda” dedi. “Sağ kanatta oynayabilir, bunu yaptı. Diğer kulübünde sol kanatta da oynadı. Ama en etkili olduğu yer santrfor.”

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Hogh'u Duran'ın önünde ilk 11'e koymanın giderek zorlaşıp zorlaşmadığı sorulan O'Neill, “Göreceğiz. Perşembe gecesi gerekli olduğu için beş değişiklik yaptık. Pazar günü hangi 11'le oynayacağımızı bilmiyorum. Ama bu oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde gol attığını unutmayın” dedi.

Eleme turunu hedefleyen Celtic'in sıradaki rakibi Kilmarnock

Celtic, pazar günü Hogh'un ağustosta hat-trick yaptığı Kilmarnock ile karşılaşacak. Avrupa'da yolun yarısına üç puanla ulaşan Celtic'in Torreense, Omonia, Marsilya ve Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçlardan alacağı iki galibiyet daha eleme turuna yükselmesi için yeterli olabilir.

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O'Neill, “Avrupa'da kendimize bir şans yarattık. Deplasmanda gidip kazanmamız gerekecek ve bu kolay olmayacak” dedi.