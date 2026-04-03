Gökyüzüne uzanan bir başarı... Mısırlı sporcu, Arap ve Afrika spor tarihine adını yazdırdı

Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Johar Nabil, Çin'in Makao kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Mısır masa tenisi milli takım oyuncusu Hana Gouda'nın tarihi başarısını övdü.

Bakan, sporcuyla yaptığı telefon görüşmesinde, azim ve kararlılık ruhunu yansıtan onur verici performansından duyduğu gururu dile getirerek, uluslararası arenalarda parlamaya devam edip Mısır'ın adını yücelteceğine olan güvenini vurguladı.

Bakan ayrıca, oyuncuyu desteklemek ve bu başarıyı elde etmek için uygun ortamı sağlamak üzere gösterdikleri çabalarından dolayı Mısır Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Ashraf Helmy'ye ve milli takımın teknik ekibine teşekkür etti.

Hana Goda, dünya sıralamasında 24. sırada yer alan Fransız Jia Nan Yuan'ı 4-3'lük skorla mağlup ederek, bu sporun tarihinde Dünya Kadınlar Kupası çeyrek finaline ulaşan ilk Mısırlı, Arap ve Afrikalı sporcu oldu.