İtalyan hoca, eski öğrencisine İtalya Millî Takımı'nın kapılarını açtı.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski stoperi Gökhan Zan, Hatayaspor'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yeni deneyimler kazanmak istiyor.

Antrenörlük kariyerinin henüz başında olan Zan, eski hocası olan Roberto Mancini'nin ve ekibinin çalışma metodlarını yakından görmeyi amaçladı.

Roberto Mancini de bu ilgiye karşılıksız kalmadı ve eski oyuncusunu, İtalya Millî Takımı'nın İngiltere ile oynadığı maça davet etti.

Ne söylendi?

Gökhan Zan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti:

"İngiltere maçı hazırlıkları devam ediyor. Bu önemli maç öncesinde kapılarını bana açan İtalya Millî Takımı'na, futbolcuyken birlikte çalıştığım ve yeni antrenörlük kariyerinde örnek aldığım Roberto Mancini hocama, takım kaptanları Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma ve Danile de Rossi'ye, bana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim."

İtalya, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı maçta Giuseppe Meazza'da İngiltere'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.