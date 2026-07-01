Kötü hava koşulları, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Meksika ile Ekvador arasında oynanacak maçın başlangıcının ertelenmesine neden oldu. Fırtına ve şimşekler, organizatörleri maçın başlamasına birkaç dakika kala başlama düdüğünü ertelemek zorunda bıraktı.

Maçın, Mekke saatiyle sabah saat 04.00'te Meksika'nın başkenti Mexico City'deki ünlü "Azteca" Stadyumu'nda başlaması planlanıyordu; ancak hava koşulları buna engel oldu. İngiliz "The Sun" gazetesinin haberine göre, tribünlerde toplanan binlerce taraftar, maçın başlama saatine ilişkin nihai kararı beklemek zorunda kaldı.

Daha sonra turnuva organizasyon komitesi, maçın bir saat erteleneceğini ve Mekke saatiyle sabah saat 05:00'te başlayacağını duyurdu.

"Azteca" Stadyumu, hafta sonu boyunca 16'lı tur maçlarından birine de ev sahipliği yapacak. Meksika milli takımı, eleme turunu geçmesi halinde bu maçta İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Hava koşullarının 2026 Dünya Kupası maçlarını etkilemesi bu ilk kez olmuyor; turnuvanın daha önceki aşamalarında Philadelphia'da oynanan Fransa-Irak maçı, şiddetli bir gök gürültülü fırtına nedeniyle tam iki saat boyunca durdurulmuştu.

O maçta, ilk yarı bitiminde taraftarlardan stadyum içinde sığınmaları istendi; oyuncular ise soyunma odalarına geri döndü. Hava koşullarının düzelmesinin ardından maç yeniden başladı, ancak uzun süren ara nedeniyle her iki takım da yeniden ısınma egzersizleri yapmak zorunda kaldı.

Turnuvada geçerli olan güvenlik kuralları, stadyumun sekiz mil (yaklaşık 13 kilometre) yarıçapındaki bir alanda şimşek veya yıldırım tespit edildiğinde maçların derhal durdurulmasını veya ertelenmesini öngörmektedir; oyunun yeniden başlamasına ise son kaydedilen şimşekten en az 15 dakika geçtikten sonra izin verilir.

Son iki hafta boyunca gök gürültülü fırtınalar turnuvadaki birçok maçı tehdit etse de, maçların çoğu planlanan saatte başladı; Meksika-Ekvador maçı organizatörleri ise karşılaşmaya yeşil ışık yakmadan önce hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Bu maçın galibi, İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki karşılaşmanın galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak; rakibin kim olacağı ise bugün Çarşamba akşamı oynanacak maçın ardından belli olacak.