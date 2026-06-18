Gök gürültülü fırtınalar, İskoçya maçı öncesinde Fas’ın planlarını değiştiriyor

Fas milli takımı, önümüzdeki saatlerde gök gürültülü fırtınaların beklendiği gerekçesiyle, bugün Perşembe günü ABD’nin Boston kentinde yapılması planlanan antrenman saatini değiştirdi.

Faslı "Al-Batal" gazetesine göre, "Atlas Aslanları"nın Boston saatiyle akşam 6'da New England Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan antrenmanının saati iki saat öne alınarak öğleden sonra 4'te başlayacak.

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Gazete, bu kararın beklenen hava koşullarından kaçınmak ve Fas milli takımının hazırlık programının en iyi koşullarda ilerlemesini sağlamak amacıyla alındığını da ekledi.

Atlas Aslanları, Dünya Kupası 3. Grubu'nun ilk turunda Brezilya ile 1-1 berabere kalırken, İskoçya ise Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

Fas milli takımı şu anda, yarın Cuma akşamı (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) İskoçya ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Bu maçı kazanması halinde, Achraf Hakimi ve takım arkadaşlarının bir sonraki tura geçmesi büyük ölçüde garanti altına alınacak.