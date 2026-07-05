2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İngiltere ile Meksika arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın başlamasına kadar geçen saatler, hava koşullarının etkisiyle organizatörleri maçın başlama düdüğünü ertelemek zorunda bırakmasının ardından, bir bekleyiş ve kargaşa havasına dönüştü. Bu durum, “Azteca” Stadyumu’ndaki binlerce taraftarın ve maçı izlemeye hazırlanan milyonlarca taraftarın umutlarını boşa çıkardı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’yi vuran ve oyuncuların ve taraftarların güvenliği konusunda endişelere yol açan gök gürültülü fırtınalar nedeniyle İngiltere-Meksika maçı bir saat ertelendi. Bu durum, organizatörleri hava koşullarının düzelmesini beklemek üzere maçı ertelemeye itti.

Fırtına şiddetini artırırken, “Azteca” Stadyumu’nda bulunan binlerce taraftar, şiddetli yağmur ve yıldırımlardan korunmak için güvenli yerler aramaya başladı. Öte yandan, yetkili makamlar tarafından sarı seviye hava uyarısı devam ederken, gazetecilere ve medya mensuplarına basın merkezinde kalmaları ve buradan ayrılmamaları talimatı verildi.

İngiltere milli takım oyuncuları stadyuma belirlenen saatte ulaşmışlardı; bu durum herkese maçın planlanan saatte oynanacağına dair umut vermişti. Ancak maçın başlama vuruşuna bir saatten az bir süre kala hava koşullarının kötüleşmesi üzerine bu iyimserlik uzun sürmedi.

“Azteca” Stadyumu yakınlarında şimşeklerin görülmesi üzerine, maçın ertelenmesi yönünde resmi bir karar alındı. Maç, Suudi Arabistan saatiyle saat 03.00 yerine 04.00’te oynanacak. Tribünlerde ise hoşnutsuzluk hakim oldu; erteleme kararı açıklanır açıklanmaz taraftarlar yuhalama sesleri çıkardı.

Ertelemenin etkisi sadece stadyumdaki taraftarlarla sınırlı kalmadı; aynı zamanda evlerinde veya barlarda maçı izlemeye hazırlanan İngiltere’deki milyonlarca taraftarı da etkiledi.

Meteoroloji uzmanları, Cuma gününden itibaren Mexico City’nin gök gürültülü fırtınalara ve istikrarsız hava koşullarına maruz kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu; bu durum, taraftarların gecenin şafak vaktine kadar uzama olasılığına önceden hazırlık yapmasına neden oldu.

Buna karşılık, İngiliz yetkililer bu olaya ayak uydurmak için olağanüstü önlemler aldı; hükümet, taraftarların maçı baştan sona izleyebilmesi için barlara Pazartesi sabahının erken saatlerine kadar açık kalmalarına izin veren özel bir izin verdi.