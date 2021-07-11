Brezilyalı yıldız oyuncu, Arjantin’le ilk kupasını kazanan eski takım arkadaşı Messi’yi maçtan sonra kutladı.

Copa America 2021 finalinde Arjantin, ezeli rakibi Brezilya’yı Angel Di Maria’nın ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Messi, milli formayla oynadığı beşinci final karşılaşmasından mutlu sonla ayrıldı ve kariyerinde büyük bir ilke imza attı.

Brezilya’nın yıldızı Neymar ise, her ne kadar mağlubiyetin üzüntüsünü yaşasa da eski takım arkadaşını tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Neler yaşandı?

Barcelona’da büyük işler başaran ikili, saha dışında da çok iyi birer arkadaş olarak kalmaya devam ediyorlar.

Fiziksel açıdan oldukça sert geçen maçın ardından sahadan istediği sonuçla ayrılamayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Neymar, kariyerinde bir ilki başaran Lionel Messi’ye sarıldı ve eski takım arkadaşını tebrik etti.

Nothing but respect between Messi and Neymar 🤝



They share a long hug after the Copa America Final pic.twitter.com/7dudMVsF5l — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021

Arjantin, maçı nasıl kazandı?

Rodrigo De Paul’un pasında Ederson’la karşı karşıya kalan Angel Di Maria, kaydettiği şık aşırtma golüyle takımını 22. dakikada 1-0 öne geçirdi.

İkinci devrede de pozisyon üretmekte zorlanan Neymar ve arkadaşları, maçtaki en net tehlikelerini Richarlison’la yakalasalar da bunu değerlendiremediler.

Copa America’da etkili bir performans gösteren Neymar, turnuvayı iki gol üç asistlik bir performansla kapattı.

Silva’dan Arjantin’e tebrik

Brezilyalı stoper Thiago Silva, karşılaşmanın ardından Arjantin’i ilk yarıdaki performanslarından ötürü tebrik etti:

“İlk olarak rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor, özellikle ilk yarıda bizi etkisizleştirmeyi başardılar.”

“İkinci yarıda ise futbol adına bir rekabet yoktu. Yalnızca bir takım oyunu oynamak isterken diğeri ise bulduğu her fırsatta zamanı eritmeye çalıştı. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum, sahada yapmamız gerekenleri özellikle ilk 45 dakikada yapamadık.”

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