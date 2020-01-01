Göztepe'den Soner Aydoğdu, Mackolik'e konuk oluyor
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Mackolik
Koronavirüs salgını sebebiyle zamanımızın büyük kısmını evde geçirdiğimiz bugünleri, Instagram hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle daha keyifli ve eğlenceli hale getiriyoruz.
Bu akşam saat 21:15'teki instagram canlı yayınında Göztepe'nin orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu konuğumuz olacak.
Hemen Instagram'da Mackolik'i takip edip, story bölümünden Soner'e sormak istediğiniz soruyu iletebilirsiniz.
21:15'teki canlı yayında görüşmek üzere!