Göztepe

Göztepe'den Soner Aydoğdu, Mackolik'e konuk oluyor

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Mackolik
Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu, bu akşam Mackolik Instagram canlı yayınında futbolseverlerle buluşuyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle zamanımızın büyük kısmını evde geçirdiğimiz bugünleri, Instagram hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle daha keyifli ve eğlenceli hale getiriyoruz.

Bu akşam saat 21:15'teki instagram canlı yayınında Göztepe'nin orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu konuğumuz olacak.

Hemen Instagram'da Mackolik'i takip edip, story bölümünden Soner'e sormak istediğiniz soruyu iletebilirsiniz.

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    21:15'teki canlı yayında görüşmek üzere!

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