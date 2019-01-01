Göztepe'den Antalyaspor'un açıklamalarına cevap geldi

Antalyaspor'un Göztepe ile oynayacağı maça Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki göstermesi üzerine, İzmir ekibinden cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak - maçına hakem Mete Kalkavan atanmıştı.

Bunun üzerine, Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün'den atamaya tepki gösteren açıklamalar geldi.

Bu açıklamaların ardından, İzmir ekibinin resmi internet sitesinden kulübün Basın Sözcüsü İsmail Tur imzalı bir bildiri paylaşıldı.

Bildirinin tamamı aşşağıdaki gibi oluştu:

"Hep güzel hikayelerle hatırladığımız Antalya şehri ve dost Antalyaspor kulübünün bugün yapmış olduğu açıklama bizleri şaşırtmış ve üzmüştür. Hakemler konusunda en çok canı yanan kulüplerden biri olmamıza rağmen iki dost kulüp arasında oynanacak olan bu karşılaşma öncesinde böyle bir açıklama yapılmasının hakemi baskı altına alacağını düşünmekteyiz. Henüz oynanmamış bir karşılaşma öncesinde yapılan bu tarz açıklamaların gündemi futbol dışına taşımaktan başka bir amaca hizmet etmediği inancındayız.

Bu sezon VAR ve hakem kararlarının olumsuz yüzü ile pek çok kez karşı karşıya kalmış bir kulüp olarak iki dost camianın oynayacağı bu karşılaşmada futbolun güzelliklerinin konuşulacağına ve sahada hak eden tarafın kazanacağına dair olan inancımız tamdır."

İki ekip, 5 Mayıs Pazar günü İzmir'de kozlarını paylaşacak.