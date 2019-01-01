Kupa

Göztepe - Yozgatspor 1959 maçı hangi kanalda?

Yorum()
AA
Ziraat Türkiye Kupası maçında Göztepe sahasında Yozgatspor 1959 ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe sahasında TFF 3. Lig ekibi Yozgatspor 1959 ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe - Yozgatspor 1959 maçı hangi kanalda?

25 Eylül Çarşamba günü oynanacak maç saat 20:30’da başlayacak.

Editörün Seçtikleri

Müsabaka A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Haberin devamı aşağıda

A Spor’u Kablo Tv’de 142, Turkcell Tv’de 74, Digitürk'te 88, Tivibu'da 381, D-Smart'ta ise 80. kanaldan izleyebilirsiniz.

Süper Lig ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’na doğrudan katıldı.

Yozgatspor ise ilk turda 68 Akhisar Belediyespor’u, ikinci turda ise Altındağ Belediyespor’u yenerek üçüncü tura yükseldi.

Kapat