Göztepe - Yozgatspor 1959 maçı hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe sahasında TFF 3. Lig ekibi Yozgatspor 1959 ile karşı karşıya gelecek.
Göztepe - Yozgatspor 1959 maçı hangi kanalda?
25 Eylül Çarşamba günü oynanacak maç saat 20:30’da başlayacak.
Müsabaka A Spor’dan naklen yayınlanacak.
A Spor’u Kablo Tv’de 142, Turkcell Tv’de 74, Digitürk'te 88, Tivibu'da 381, D-Smart'ta ise 80. kanaldan izleyebilirsiniz.
Süper Lig ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’na doğrudan katıldı.
Yozgatspor ise ilk turda 68 Akhisar Belediyespor’u, ikinci turda ise Altındağ Belediyespor’u yenerek üçüncü tura yükseldi.