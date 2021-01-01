Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman panik yapmıyor

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, İzmir'de 2-2 sona eren Yeni Malatyaspor maçında oyundan memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Eksiklerimizin üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyuncularına teşekkür ederek, futbolcularının kendilerini mutlu edecek bir oyun performansı ortaya koyduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana oyuncuların gelişim kaydettiğini belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Bugün iyi bir Göztepe izlettiler ama bunun yanında eksiklerimiz var. Eksiklerimizin üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Maçın geneline baktığımızda futbolun tüm doğrularını yapan, topa sahip olan, kanatlardan ve merkezden hücumlar geliştiren, rakip ceza sahasında oldukça yüksek sayıda topla buluşan ve her şeyiyle bir maçı yaşayan bir Göztepe takımı vardı. Bir tek eksik, maçı 3 puanla tamamlayamamaktı. İnşallah, iyileri yapmaya devam edip, eksiklerin üzerine çalışarak takım karakteriyle bundan sonraki müsabakalarda bunlardan da arınmış ve sonucu alan bir takım oluşturma çabalarımız devam edecek."