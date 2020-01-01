Göztepe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Göztepe, 39 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligi 3. sırada bitirmek isteyen Sivasspor'un ise 60 puanı var.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Göztepe'de Serdar Gürler, Cameron Jerome ve Deniz Kadah sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ise Hakan Arslan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan, Atınç, Berkan, Soner, Poko, Halil, Tripic, Mossoro, Napoleoni.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Fernando, Emre, Yatabare.

Sivasspor'u konuk ettiği altı lig maçının sadece birini kaybeden Göztepe (4G 1B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Mayıs 2017'de 1. Lig'de 0-1).

Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı ilk iki maçı kaybeden Sivasspor, daha sonraki üç karşılaşmada mağlubiyet almadı (2G 1B).

Süper Lig'de oynadığı son dört iç saha maçında galibiyet alamayan Göztepe (2B 2M), aynı sezonda daha uzun bir seriyi en son Aralık 2002-Mart 2003 arasında yaşamıştı (5 maç).

Son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, bu sezon daha uzun bir seriyi en son Ekim-Aralık 2019 arasında yakalamıştı (7 maç).

Süper Lig'e verilen ara sona erdiğinden bu yana oynanan yedi maçlık süreçte galibiyeti olmayan tek takım olan Göztepe (2B 5M), aynı zamanda ligde devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri olan Göztepe (12; ile birlikte), ortalama her 2.8 isabetinde 1 gol buluyor ve bu alanda ligin en iyisi konumunda.

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında 27 gol atan Sivasspor, lig tarihinde daha fazla dış saha golü kaydettiği tek sezon olan 2011/12'yi de (35 gol) Rıza Çalımbay yönetiminde geçirmişti.

Son iki Süper Lig maçında birer penaltı golü kaydeden Sivasspor, bu sezon daha önce oynadığı 31 karşılaşmada beyaz noktadan tek gol bulabilmişti.

Göztepe forması giyen Stefano Napoleoni, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Nisan 2016'da Sivasspor filelerine göndermişti ( formasıyla).