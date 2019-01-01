Göztepe - Sivas 4 Eylül

Göztepe - Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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AA
Göztepe ile Sivas Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Göztepe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geliyor. 

İzmir Atatürk Stadı'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 18.30 'da oynanacak olan maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Göztepe - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda?

Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak maçı  Aspor canlı olarak yayınlayacak. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek.

İlk randevu

Tarihte iki takım daha önce karşı karşıya gelmedi.

4. tura nasıl geldiler

Göztepe, 3. turda Yozgatspor 1959'u sahasında 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Sivas Belediyespor ise 3. turda Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenerek, 4. turda Göztepe ile eşleşti.

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