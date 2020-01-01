Süper Lig

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Yorum()
Anonymous
Yarın oynanması planlanan Göztepe - Çaykur Rizespor maçının ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi. 

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle: 

    TFF 1. Lig

    Giresunspor - İstanbulspor 

    TFF 2. Lig 

    Haberin devamı aşağıda

    Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor 
    Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

    TFF 3. Lig

    Yomraspor - Serik Belediyespor 
    Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK 
    Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor 
    Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor 
    Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK

    Kapat