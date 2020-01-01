Süper Lig'in 19. haftası her anlmada enteresan bir maça sahne olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, yeni stadıyla taraftarına merhaba diyecek olan 'yle karşılaşıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak.

Zorlu maç öncesi Göztepe 26, Beşiktaş 30 puanda bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş Vodafone Arena'da 3-0 kazanmayı başarmıştı.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta birçok eksik var. Kart cezalısı Muhammed Elneny'nin yanı sıra Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens maç kadrosuna alınmadı.

Ev sahibi ekipte ise Andre Poko ve Wallace Reis sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Haberin devamı aşağıda

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Leo, Berkan Emir, Alparslan, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Bırak Yılmaz

Beşiktaş'ı konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (4B 6M), tek galibiyetini geçen sezon aldı. İzmir ekibi, Mart 1970'ten bu yana rakibini evinde üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını gol yemeden kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibi karşısında ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta üst üste iki kez aynı sonuçları almayan Göztepe (5G 2B 3M), son karşılaşmada 'u mağlup etmeyi başarmıştı. İzmir ekibi bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (1G), sezonun ilk 14 haftasında aynı sayıda yenilgi almıştı (8G 3B).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (7; ile birlikte).

Süper Lig'in ilk 18 haftasında iç saha maçlarında kalesine en az şut gelen takım Göztepe (22).

2019/20 Süper Lig sezonunda duran toptan en fazla gol atan takım Beşiktaş (13). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda (%55; 11/20).

Göztepe forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan (4) daha fazla gol attığı sadece bir takım var (5; Antalyaspor).

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Caner Erkin (1 gol & 3 asist).