Süper Lig

Göztepe - Beşiktaş maçı tekrar edilmeyecek

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AA
TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığını belirterek reddetti.

TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Yapılan toplantının ardından Beşiktaş'ın maç tekrarı talebi reddedildi. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

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    3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi"

    Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda topun kendisi yerine rakibe verildiği ve bunun kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.

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