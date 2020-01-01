Göztepe - Beşiktaş maçı tekrar edilmeyecek

TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığını belirterek reddetti.

TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında oynanan - Beşiktaş maçını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Yapılan toplantının ardından Beşiktaş'ın maç tekrarı talebi reddedildi. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

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1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

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2- 24.01.2020 tarihindeki -Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding -Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi"

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda topun kendisi yerine rakibe verildiği ve bunun kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.