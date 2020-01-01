Göztepe - Beşiktaş maçı tekrar edilmeyecek
TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Yapılan toplantının ardından Beşiktaş'ın maç tekrarı talebi reddedildi. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;
1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,
2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,
3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi"
Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda topun kendisi yerine rakibe verildiği ve bunun kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.