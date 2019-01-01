Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Tamer Tuna ile beklentilerimizin altında kaldık

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın kendisinin istifa etmek istediğini, kendilerinin de bunu kabul ettiklerini açıkladı.

’de bu hafta başında istifa eden teknik direktör Tamer Tuna’nın ayrılığı ile ilgili Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil bir açıklama yayımladı.

Başkan Sepil yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi teknik direktörümüz Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Kendisinin istifa ettiği bu süreç benim maçının ardından medya ile paylaştığım demecimden sonra oluştu. Kendisi bu konuda rahatsızlığını belirten bir mesaj attı ben de kendisini arayıp konuştum. Ben demecimde sadece hocamıza değil aynı zamanda o maçta kötü yönetim gösteren hakeme ve onunla beraber kötü bir performans gösteren oyuncularımıza ve teknik kadromuza yönelik açıklamada bulunmuştum. Dolayısıyla bunu yapmanın Göztepe Spor Kulübü Başkanı'nın görevi olduğuna inanıyorum. 9 maçlık süreçte puan olarak da oyun olarak da 1-2 maç haricinde beklentilerimizin oldukça altında kaldık. Sadece beklentilerin altında kalmanın dışında da çok zor bir maç trafiğine giriyoruz. Dolayısıyla herkesi uyarmak istemiştim. Kendisi istifa etmek istedi, biz de istifasını kabul ettik. Kendisine bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Beklentiler karşılanmadı

Sepil, Göztepe’ye gelen bütün teknik direktörlerin koşarak, gönülden isteyerek geldiklerini belirterek, “Tamer hocam da yine ikinci döneminde aynı şekilde geldi bana. Kendisiyle ofisimde yaptığım konuşmada Göztepe'nin o anki kadrosunun kendisi için son derece yeterli olduğunu ve hatta bir-iki takviyeyle önümüzdeki sezon bizim çok rahat Avrupa kupalarına gidebilecek bir ekip kuracağımızı söyledi; ben de aynı kanıdaydım. Dolayısıyla bu şekilde hocamızla anlaşma imzaladık; fakat gerek geçen sezonki 11 maçta gerekse bu sezonki 9 maçta Tamer hocanın da benim de beklentilerimiz şu anki performansımızın çok daha üzerindeydi ama bunu başaramadık” şeklinde konuştu.

Yeni teknik direktör arayışı sürüyor

maçına antrenör Suat Arıcan ile çıkacaklarını belirten Sepil, son olarak şöyle devam etti:



"Bu arada yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Her zaman olduğu gibi Göztepe'de çalışmak isteyen yerli ve yabancı birçok teknik direktör bizimle temasa geçiyor. Bu isimlerin içinden Göztepe için en doğrusu olduğuna inandığımız teknik direktör ile en kısa süre içinde anlaşmayı umut ediyoruz."