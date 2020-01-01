Göztepe - Alanyaspor maçını iddaa tahmini

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alırken, sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.

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Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Andre Castro, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas Kaan Kanak, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Alanyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, daha önceki üç karşılaşmada rakibini mağlup edememişti (2B 1M).

Göztepe deplasmanında çıktığı iki Süper Lig maçında beş gol atan Alanyaspor, buna rağmen bu iki karşılaşmadan sadece bir puan alabildi (1B 1M).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Göztepe (1G), daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (6G 5B).

Deplasmanda çıktığı son 12 maçta da kalesini gole kapatamayan Alanyaspor (toplam 15 gol), bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Alanyaspor (163). Ligde oynadığı iç saha maçlarında kalesine Göztepe'den (43) daha az isabetli şut gelen tek ekip (40).

Bu sezon sahasında skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek Süper Lig ekibi Göztepe (4M).

Bu sezon dördü penaltıdan olmak üzere beş gol kaydeden Göztepeli Alpaslan Öztürk, ligde en fazla gol sevinci yaşayan iki savunma oyuncusundan biri (Papy Djilobodji ile birlikte).

Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en az beş kez karşılaştığı takımlar arasında en az gol yediği iki ekipten biri Alanyaspor (4; Konyaspor ile eşit).

Alanyaspor forması giydiği iki sezonda toplam 33 lig golüne ulaşan Papiss Cisse, takımının Süper Lig tarihindeki en golcü isim olmak için sahaya çıkıyor (Vagner Love ile eşit).