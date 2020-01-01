Göztepe 6 hafta sonra kazandı

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Cherif Ndiaye'nin 10. dakikada attığı golle Göztepe ilk yarıyı önde kapattı. Ankaragücü 29. dakikada Endri Çekici ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 62'de Halil Akbunar ve 67'de Cherif Ndiaye ile farkı 3'e çıkarmayı bildi. Son dakikalarda Torgeir Borven Ankaragücü'nün tek golünü kaydetti.

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Göztepe, 3-1'lik galibiyetle 6 hafta sonra 3 puanla tanışırken 11 puana ulaştı. Son sıradaki Ankaragücü 2 puanda kaldı.

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Maçın önemli anları

Karşılaşmanın 4. dakikasında Bolingi'nin pasıyla topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

10. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tripic'in verdiği topu ceza sahası hemen önündeki Cherif Ndiaye bekletmeden ceza sahasının içindeki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin yaptığı ortada Bolingi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

38. dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi kaleye giden topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Nwobodo'nun ortasında müsait durumdaki Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

66. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda direğe çarpan top auta gitti.

67. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nwobodo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, güzel bir hareketle rakibin geçtikten sonra ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda yaptığı güzel bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.

79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Halil Akbunar'ın sert şutunda kaleci Friedrich topu kornere çeldi.

88. dakikada sol kanattan Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topa iyi yükselen Bolingi'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere uzaklaştırdı.

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90+2. dakikada MKE Ankaragücü'nde Emre Güral'ın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Borven, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

Müsabakayı Göztepe 3-1 galip tamamladı.