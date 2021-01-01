Göztepe 2-2 Yeni Malatyaspor | İzmir'de dört gol var, kazanan yok

Süper Lig'de günün ilk maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında günün ilk maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda bahardan kalma bir hava ve güzel bir zeminde oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılıklı goller vardı.

Mücadelenin 13. dakikasında ev sahibi ekip Cherif Ndiaye'nin golüyle öne geçti. Yeni Malatyaspor bu gole 39. dakikada Süper Lig'de ilk maçına çıkan Stevie Mallan ile cevap verdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Her iki yarıda da Göztepe rakibinden daha çok oynamasına rağmen (yüzde 66) gol bulmakta zorlansa da 73. dakikada öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan yapılan ortayı önünde bulan Ndiaye, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.

Fakat Yeni Malatyaspor, 81. dakikada bir kez daha beraberliği yakaladı. Ahmet Ildız, ceza sahası dışından şık bir vuruşla skoru belirledi: 2-2.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 29, Göztepe 26 puana yükseldi.

Göztepe bir sonraki maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor ile mücadele edecek.

Öte yandan yaklaşık üç yıl aradan sonra Göztepe'ye geri dönen Adis Jahovic, mücadelenin 70. dakikasında oyuna girdi. Makedon oyuncu, ikinci Göztepe macerasına, bir başka eski takımı Yeni Malatyaspor karşısında başladı. Jahovic, sarı-kırmızılı formayı son olarak 27 Ocak 2018'deki Kayserispor maçında giymişti. Jahovic, 1104 gün sonra Göztepe adına sahada yer aldı.

Maçın önemli dakikaları

13. dakikasında Göztepe öne geçti. Gelişen hızlı atakta Soner Aydoğdu'nun güzel pasıyla sol çapraz pozisyonda ceza sahasına girerken topla buluşan Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

37. dakikada Cherif Ndiaye'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Tripic'in şutunda, kaleci Abdulsamed Damlu son anda topu kornere çeldi.

39. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Tetteh'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mallan'ın şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı meşin yuvarlak aynı oyuncuya döndü. Mallan'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Diabate'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içinde topu düzeltip kaleye gönderen Tetteh'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

73. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

77. dakikada ceza sahasının hemen önünde rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

81. dakikada Yeni Malatyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Aldığı pasla ceza yayının önünde topla buluşan Ahmed Ildız, güzel hareketlerle rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

90+2. dakikada ceza sahasındaki Zulj'un vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.