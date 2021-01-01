Göztepe 2-1 Başakşehir | Ünal Karaman siftahı Aykut Kocaman karşısında yaptı

Göztepe, Başakşehir'i 2-1 yendi, Ünal Karaman İzmir ekibiyle ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezonun şampiyonu ise haftayı düşme hattında tamamladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, ligde zor günler geçiren Başakşehir'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını Göztepe, Soner Aydoğdu'nun 24. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İzmir ekibi ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkardı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Peter Zulj, Süper Lig'deki gol sayısını beşe çıkardı.

Başakşehir bu gollere 59. dakikada cevap verebildi. Hasan Ali Kaldırım'ın pasında Deniz Türüç fileleri havalandırdı. Fakat kalan dakikalarda başka gol olmayınca üç puan Göztepe'ye gitti.

Mücadelenin son anlarında Başakşehir'in bek oyuncusu Rafael kırmızı kart gördü ama pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle kart iptal edildi.

Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk dört maçta galibiyetle tanışamayan Göztepe, siftahı Başakşehir karşısında yaptı ve 29 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Oynadığı son yedi lig maçında galip gelemeyen Başakşehir için ise kırmızı alarm çalmaya devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu 24 puanda kaldı ve haftayı küme düşme hattında tamamladı. İstanbul temsilcisi, önümüzdeki hafta eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor ile karşılaşacak.

Maçın önemli dakikaları

22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Epureanu ile girdiği ikili mücadelenin ardından Jahovic'in yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada atışı kullanan Zulj, topu filelere gönderdi: 2-0.

57. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleye göndermek isteyen Zulj'un şutunda top Jahovic'e çarptı. Topu önünde bulan Soner'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortada Deniz Türüç düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada Cherif Ndiaye ile Rafael arasındaki mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk Rafael'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için Ümit Öztürk, kırmızı kartı iptal etti.