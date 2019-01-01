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Gözteoe, Serdar Gürler'i kiralık olarak transfer etti

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www.goztepe.org.tr
Göztepe, La Liga'da mücadele eden Huesca'dan Serdar Gürler ile kiralık olarak anlaştı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kiralık olarak 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-13 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar, 2018-19 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.

Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.

 

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