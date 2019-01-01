Göksel Gümüşdağ: "Yapmıyorsan da çık Başakşehir'den özür dile!"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, MHK ile yaptığı toplantının ardından soruları yanıtladı.

Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basının sorularını yanıtlayan Gümüşdağ, ile yaşanan tartışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçlardan sonra oluşan durumu değerlendiren Başakşehir Başkanı, "Geçen hafta 2 derbi oynandı. Bu 2 derbiden sonra şu andaki fikstürde bir değişiklik oldu. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi iddiasını yakalamış oldu. Artık 1 rakip değil, 2 rakiple yarışıyoruz" dedi.

Galatasaray'lı yönetici Abdürrahim Albayrak'a sert sözlerle cevap veren Gümüşdağ, "Galatasaraylı yönetici için savcılığa başvuruda bulunduk. TFF'ye de başvuruda bulunduk. Bir yöneticinin kameralar karşısında, yüz binlerin karşısında açık beyanı var. 'Görüntüler, belgeler elimizde, şampiyon belli' ifadeleri var. Elindeki ses kayıtları, belgeleri kamuoyuyla paylaş. Yapmıyorsan da çık Başakşehir'den özür dile" diye konuştu.

Takımının oynadığı futbolu savunan Göksel Gümüşdağ, "Avrupa'nın en az gol yiyen takımıyız. 4 yıldır istikrar abidesiyiz. Futbolseverler, futbolu bilenler bu söylemlerin doğru olmadığını biliyor. Saha içinde adil bir yönetim istiyoruz. Bu camiaları temsil eden insanlar bu lafları kullanamaz. Kullanacaksa da arkasında duracak. Artık tribünlere oynama dönemi bitti. Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa açıklansın. 4 yıldır şampiyon belliyse niye geçen yıl Galatasaray şampiyon oldu" ifadelerinde bulundu.

VAR kayıtlarıyla ilgili soruya "VAR kayıtları, IFAB kurallarına göre kulüplerle paylaşılamaz. TFF'ye sorduk, böyle bir şey paylaşılmadı dediler. Bu kayıtlar nasıl elde edildi? Hakem hataları bize de yapılıyor. 7,5 dakikalık bir video yapmışlar, normalde 1 dakikayı geçemezler. Biz de video yapsak, 9 dakikayı bulur" cevabını veren Gümüşdağ, cümlelerini bu şekilde tamamladı.

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyacak.