Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriqi tepkisi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Vedat Muriqi'nin kendilerine karşı oynamasını eleştirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Gümüşdağ, sözlerine Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başladı.



Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Gümüşdağ, "Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.



8 Ocak tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı aracılığıyla talimatlardaki değişiklik istekleriyle ilgili futbol federasyonuna başvurduklarını dile getiren Gümüşdağ, şöyle devam etti:



" Futbol Kulübünün teklifi şuydu; her kategori kendi alanında değerlendirilsin. Yani kupada kart gören kupada, ligde gören ligde cezasını çeksin. Çünkü bugün baktığınızda , ve biz oyuncularımızın çoğunu kupada kart gördükleri için ligde oynatamadık. Bu talimatın değişikliğini talep etmiştik ama 8 Ocak'tan beri federasyona gitmesine rağmen elektronik postada açılmamış bile. Eğer siz bu tip konulara gününde müdahale etmezseniz önünüzde bir kaos olarak düşer. Hayatın her alanında böyledir." ifadelerini kullandı.



Sorunların günü geldiğinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Baktığınızda bugün enteresan bir şey; aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi. Yani bir şekilde aldatan cezalandırılmadı, aldatmayan cezalandırıldı. O zaman ne oluyor siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz. Bu, çok doğru bir şey değil. Muriqi çok iyi bir oyuncu olabilir ama bana göre aldatan bir oyuncu oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Federasyonun asli görevinin etik değerleri korumak olduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Futbol federasyonunun bu tip konulara hızlı bir şekilde müdahale etmesi lazım, her alanda daha gayreti olması lazım. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bugünkü oyunla Muriqi de olmasaydı bizi yenerlerdi. Çünkü onlar daha isteyen taraftı. Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz. Mehmet Topal'ın ayağı çatladı faul bile vermedi ama netice ona bağlı değil. Neticeye tesir eden bir hakem hatası olmadı." diye konuştu.



Şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacaklarını da aktaran Gümüşdağ, yöneticilerin mixed zone alanında açıklama yapamamalarıyla ilgili ise "Bu yanlış. Talimat değişikliğini orada da yapmak lazım. Dolayısıyla bu komik bir şey. Yönetici normalde mixed zone da konuşur. Basın mensubu arkadaşlara da bu eziyet doğru değil. Bu talimatın federasyon tarafından değiştirilmesi lazım." diyerek sözlerini tamamladı.