Göksel Gümüşdağ: İrfan Can Kahveci'yi takip eden kulüpler var

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci’nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Medipol ’de en çok merak edilen konulardan biri de takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci’nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği…

TRT Spor’a konuşan Göksel Gümüşdağ, bu futbolcuyu Avrupa’dan takip eden takımların olduğunu ve teklif gelmesi halinde yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Gümüşdağ, “İrfan Can, 'nin gurur duyacağı bir yetenek. Geçmişte nasıl Cengiz Ünder'e destek olduysak, İrfan Can’a da destek oluruz.. Yurt dışından onu takip eden kulüpler var ancak isim vermem doğru olmaz. Teklif gelirse kendisine yardımcı oluruz” ifadelerini kullandı.