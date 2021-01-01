Göksel Gümüşdağ: İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray, Fenerbahçe ve Marsilya istiyor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İrfan Can'ın geleceğiyle ilgili konuşan Gümüşdağ, Marsilya ile de görüşme hâlinde olduklarını açıkladı.

Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Süper Kupa'yı kazanan 'u kutladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümüşdağ, "Güzel bir mücadele oldu. Trabzonspor'u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Abdullah Avcı'yı da tebrik ediyoruz. Genel anlamda hakemle ilgili konuşmayı çok gerekli bulmuyorum. İyi bir kupa finali olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çok fazla eksikle maça çıktıklarını hatırlatan Gümüşdağ, "Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Chadli, Berkay ve Boli gibi 8-9 oyuncumuz sakattı. Ama sahadaki oyuncular da elinden geleni yaptı. Yapacak bir şey yok. Bu maça sakatlarla hazırlandık" şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"İrfan'a yurt dışından da teklif var, ile görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Bey beni ziyarete geldiler. Onlarla bir görüşme yaptık. Biz tekliflerimizi söyledik onlar tekliflerini söyledi. Bunun üzerine 'nin de görüşme talebi oldu. Onlara da bugünlerde randevu verdik, görüşme yapacağız."