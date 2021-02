Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci transferinin detaylarını anlattı

İrfan Can Kahveci transferini yorumlayan Göksel Gümüşdağ, "İrfan'ın transferinden elde ettiğimiz gelir 10 milyon Euro'dan fazla ediyor" dedi.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Gümüşdağ, İrfan'dan iyi bir gelir kazandıklarının altını çizerek, "İrfan Can'ın transferinden 7 milyon Euro elde ettik. Deniz Türüç’ün bonservisini ve Tolga Ciğerci’yi aldık. İrfan’ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon Euro alacağız" dedi.



"10 milyon Euro'dan fazla"



İrfan Can'ın sarışıyla kulübün mali durumunun düzeldiğini ifade eden Gümüşdağ, "İrfan'ın transferinden elde ettiğimiz geliri toplarsanız 10 milyon Euro'dan fazla ediyor. Sayın Mustafa Cengiz’e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü" sözlerini sarf etti.



Neler yaşanmıştı?



İrfan Can Kahveci'nin transferini ilk dillendiren isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmuştu. Sarı-kırmızılıların İstanbul'da Gençlerbirliği'ni 6-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa bu transfer girişimini açıklayan Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız" sözlerini sarf etmişti.



Terim'in bu sözlerinin ardından devreye Fenerbahçe de girmiş ve transferi kısa sürede bitirmişti. Bunun ardından yine Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Mediol Başakşehir maçının ardından konuyla ilgili görüş bildiren Terim, "Gelmeyenlerle ilgili; isteyene değil gelmeyene neden gelmediğini sormak lazım" ifadelerini kullanmıştı.