Göksel Gümüşdağ: Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci'yi çok istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü.

Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de geçen hafta İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü.

Gümüşdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki kulübün de İrfan Can'ı çok istediğini belirtirken, "Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. Bizim hoca durumumuz var, onu da netleştirmemiz gerek. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" ifadelerini kullandı.