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Göksel Gümüşdağ: Emmanuel Adebayor için Fenerbahçe'den teklif almadık

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emmanuel Adebayor'u göndermeyi düşünmediklerini açıkladı.

Kadrosundaki santrforlar Islam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni golcü arayışlarını sürdürüyor.

Gündeme gelen Başakşehir'in Togolu santrforu Emmanuel Adebayor için ise Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

TRT Spor' a konuşan Başakşehir Başkanı, "Adebayor'un başka kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor," ifadelerini kullandı.

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Başakşehir'in Demba Ba'yı kadrosuna katmasının ardından Adebayor'un gitmesine izin vereceği iddia ediliyordu.

 

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