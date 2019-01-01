Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oluyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 21 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş'taki uzun süreli sakatlığından sonra beklenen seviyeye gelemeyen ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin yeni adresi belli oluyor.

Fanatik 'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan oyuncu için Süper Lig'den Kasımpaşa'nın ilgisi var. Mustafa Denizli yönetiminde iyi bir sezon geçiren Kasımpaşa, Töre'yi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, Vagner Love'ı veto etti

Sezon başında transferin son günü Galatasaray'ın kapısından dönen Vagner Love için yeni bir iddia gündeme geldi.

Spor Arena 'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın göndermeyi planladığı Vagner Love, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi.

Ancak bu sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Love için Galatasaray yönetiminden ve teknik ekibinden veto geldi.

Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Pepe ve Babel'den sonra Ricardo Quaresma'yla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BİP Spor 'un haberine göre, bir süredir takımdan ayrılacağı gündemde olan Quaresma, ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime bildirdi.

İddiaya göre Portekizli yıldız, tıpkı Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski kulübü Porto'ya dönmek istiyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'la 1,5 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.