Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
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bjk.org
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'a geldi. 2013-2016 ve 2017-2019 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Gökhan, 1 yıllık aranın ardından tekrar Beşiktaş'a imzayı attı.
Beşiktaş'ta 70 numaralı formayı giyecek olan Gökhan Töre'nin lisansı çıkartıldı. Deneyimli oyuncu Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Antalyaspor mücadelesinde oynayabilecek.
Gökhan Töre, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasını 28 maçta giyerken 2 gol attı, 4 de asist yaptı.