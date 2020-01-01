Beşiktaş

Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor maçında yok

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Gokhan Tore Besiktas
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Siyah-beyazlı ekip, Gökhan Töre'nin sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Gökhan Töre'nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

28 yaşındaki futbolcu, 1 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak.

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