Gökhan Töre - Serdar Aziz takasına Fenerbahçe engeli

Serdar Aziz'i Beşiktaş'a göndererek Gökhan Töre'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe engeline takıldı.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararı doğrultusunda Serdar Aziz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da işler arapsaçına döndü.

Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar, tecrübeli stoperini Beşiktaş'a göndererek Gökhan Töre'yi kadrosuna gitmek istedi ancak Serdar Aziz'i ikna edemedi.

Galatasaray'dan 1.8 milyon euro'luk alacağı bulunan Serdar, sarı kırmızılı yönetecilere "Burada başkasının değil, benim nereye gitmek istediğim önemli. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe, tecrübeli stoperin alacakları karşılığında bonservisini alarak takıma katılmasını bekliyor.