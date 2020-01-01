Gökhan Gönül: İki hafta sonra ne olacağını göreceğiz

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin'in penaltıdan attığı tek golle kazandıkları maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Gökhan Gönül, "Kendi performansımı yorumlamak benim işim değil. Bunu maçı izleyenler değerlendirsin. Bizim üçüncülük ve dördüncülük hedefimiz var. Sonuna kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakalım ligi nerede bitireceğimizi göreceğiz" dedi.

Yeni sözleşme konusunda konuşmaktan kaçınan tecrübeli oyuncu, "Sözleşme konusunu hiç konuşmuyorum. Birkaç ay önce sosyal medyadan bir açıklama yapmıştım. Son dakikaya kadar mücadele etmeyi sürdüreceğim. Bakalım iki hafta sonra ne olacak. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.