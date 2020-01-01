Gökdeniz Karadeniz: Türkiye'de teknik direktörlüğe başlamak istiyorum

Uzun süre Rusya'da futbol oynayan Gökdeniz Karadeniz, teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başlamak istediğini söyledi.

altyapısında yetişen ve son olarak gittiği Rubin Kazan'da uzun yıllar futbol oynayan Gökdeniz Karadeniz, hedefinin teknik direktörlük yapmak olduğunu açıkladı.

Fanatik Gazetesinden Serhat Demirtaş'a konuşan Gökdeniz Karadeniz'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Trabzonspor'da işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Dengeli bir yapının kurulduğuna tanıklık ediyoruz. Bunun karşılığında da iyi sonuçlar üst üste geliyor. Yarışta önemli bir avantajı olduğuna inanıyorum. Ancak bunun böyle devam etmesi, gençlerin sürekli takıma kazandırılması şart. Yapılması gereken basit, Trabzonspor şu an olduğu gibi gençlerine hep güvenmeli. Yoksa yapıyı sağlım tutmazsanız sıkıntılar yine kapınızı çalar. Her şey başa dönebilir. Öyle bir dönemdeyiz ki, ’da ’ta indirimden bahsediliyorsa bizim takımlarımızın vay haline."

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'Mecburi istirahat yapıyoruz'

"Virüsten ötürü mecburi istirahat yapıyoruz. Bittiğinde ise hedefim her zaman futbolun içinde kalmak. Teknik direktörlük düşünüyorum ve bu göreve de ’de başlamayı planlıyorum."

'Akılcı davranmaktan başka çaremiz yok'

"Artık samimi ve realist olmaktan, akılcı davranmaktan başka çaremiz yok. Paranın çok çok harcanıp başarının az olduğu bir yapımız vardı bu zamana kadar. Olmayan paraları harcıyorduk. Bundan sonra böyle bir devir olmasına imkan yok. Aksi halde yaşamına devam edecek kulüp sayısı çok az olur. Herkes şapkasını önüne koymalı, bundan sonrasını doğru planlamalı. Kendi gençlerimizin önünü açmamız lazım."

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