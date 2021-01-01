Gökdeniz Bayrakdar Beşiktaş'ı yine boş geçmedi
Antalyaspor'u Beşiktaş karşısında öne geçiren golü kaydeden 19 yaşındaki genç oyuncu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon attığı dört golün ikisini Beşiktaş filelerine gönderdi.
Sezonun ilk yarısında 1-1 sona eren karşılaşmada da takımına puanı kazandıran golü atan Gökdeniz, Antalya'da oynanan karşılaşmada da takımını öne geçiren isim oldu. Bu sezonki ilk kafa golünü atan Gökdeniz sezon başında Beşiktaş'tan da transfer teklifi almış ancak tercihini Antalyaspor'dan yana kullanmıştı.
Süper Lig'de 21 maçta dört, bütün kulvarlardaysa 24 maçta altı gole ulaşan 19 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından tecrübeli teknik adamın vazgeçilmezlerinden olmuştu. Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla 3.Lig'de 27 maça 12 gol sığdıran Gökdeniz, takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynamıştı.