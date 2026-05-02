Godts, uzatmalarda Ajax'a PSV karşısında bir puan kazandırdı

Ajax, Cumartesi günü kendi sahasında PSV karşısında son anda bir puanı kurtardı. Amsterdam ekibi, Myron Boadu’nun son dakikalarda attığı golle mağlup olacak gibi görünüyordu, ancak Mika Godts uzatma dakikalarında ev sahibi takım için bir puanı kurtardı: 2-2. Böylece Ajax, play-off mücadelesinde pahalı bir yenilgiyi önledi, ancak başkent ekibi bu bir puanla pek de ilerleyemedi.

Maç öncesi kadrolar bazı şaşkınlıklara neden oldu. Ajax'ta Wout Weghorst hastalık nedeniyle kadroda yer almadı, bu nedenle Kasper Dolberg sürpriz bir şekilde forvette maça başladı. Teknik direktör Óscar García ayrıca Ko Itakura, Youri Regeer ve Jorthy Mokio ile kontrolcü bir orta saha tercih ederken, Oscar Gloukh gibi yaratıcı oyuncular yedek kulübesinde maça başladı.

PSV ise sakatlıklar ve cezalar nedeniyle adeta B takımıyla sahaya çıktı ve maça fazla aciliyet göstermeden yaklaştı.

Maç, 35 saniye içinde geriye düşen Ajax için dramatik bir şekilde başladı. Ricardo Pepi, uzak bir taç atışının ardından ikinci direkte kafayla golü buldu ve PSV'yi hemen öne geçirdi. Bu, Eredivisie'de Ajax'a karşı PSV'nin attığı en hızlı gol oldu.

Ajax bu ağır darbenin etkisinden çabucak kurtuldu. 11. dakikada Anton Gaaei, kısa bir köşe vuruşunun ardından 18 metreden muhteşem bir uzak mesafe şutuyla skoru eşitledi.

Beraberlik golünden sonra Ajax maçı daha iyi kontrol etmeye başladı. Özellikle Dolberg akıllı oyunuyla öne çıktı ve birçok tehlikeli atağa dahil oldu. PSV, Couhaib Driouech ile 0-2'yi yakalayabilecek büyük bir fırsatı kaçırdı, bu nedenle ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı, ilk yarıya göre çok daha düşük bir seviyede geçti. Her iki takım da hatalarla dolu bir oyun sergiledi ve uzun süre büyük fırsatlar ortaya çıkmadı. Ajax, orta sahadaki yaratıcılık eksikliğiyle boğuşmaya devam ederken, PSV ise gözle görülür şekilde bir vites düşürdü.

García, oyuncu değişiklikleriyle bir şeyler yapmaya çalıştı ve Gloukh ile Sean Steur'u sahaya sürdü. Ancak bu hamleler pek bir tehlike yaratmazken, PSV yavaş yavaş kontrolü ele geçirdi. Maçın son dakikalarında, oyuna sonradan giren Myron Boadu, kalabalık bir pozisyonda gelen alçak bir ortayı ağlara gönderdi ve Ajax'a yeni bir darbe indirdi: 1-2.

Uzatma dakikalarının sonlarında Ajax yine de geri döndü. 90+2. dakikada Gaaei'nin sert şutu kaleci Matej Kovár tarafından kurtarıldı, ancak Godts ribaundda hemen oradaydı ve 2-2'yi attı. Böylece Ajax bir puanı kurtardı.