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GOALCAST | Premier Lig'de 26. haftanın tahminleri

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Goal Türkiye
Goal Türkiye'nin haftalık podcast programı Neyse ki Yarın Cuma'nın 11. bölümü çıktı.

Opta Türkiye Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak, Premier Lig'de şampiyonluk yarışına ve haftanın maçlarına göz atıyor.

  • 02:10 Liverpool bir çuval inciri yine mi berbat edecek?
  • 14:39 Manchester City – Chelsea maçı ne olur?
  • 24:52 Roman Abramovich değişti mi?
  • 27:20 Tottenham yine Tottenham’lığını yapar mı?
  • 38:30 Fulham – Manchester United, Huddersfield – Arsenal
  • 55:05 Unai Emery, Mesut Özil’i kesmekte haklı mı?
  • 01:00:33 Premier Lig’de 26. haftanın tahminleri

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