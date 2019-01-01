GOALCAST | Premier Lig'de 26. haftanın tahminleri
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Goal Türkiye
Opta Türkiye Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak, Premier Lig'de şampiyonluk yarışına ve haftanın maçlarına göz atıyor.
- 02:10 Liverpool bir çuval inciri yine mi berbat edecek?
- 14:39 Manchester City – Chelsea maçı ne olur?
- 24:52 Roman Abramovich değişti mi?
- 27:20 Tottenham yine Tottenham’lığını yapar mı?
- 38:30 Fulham – Manchester United, Huddersfield – Arsenal
- 55:05 Unai Emery, Mesut Özil’i kesmekte haklı mı?
- 01:00:33 Premier Lig’de 26. haftanın tahminleri