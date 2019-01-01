GOALCAST DİNLE | Podcast kaybolursa Premier Lig tahminleri de kaybolur mu?

Goal Türkiye'nin haftalık podcast programı Neyse ki Yarın Cuma'nın 15. bölümü çıktı.

Opta Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak Neyse ki Yarın Cuma'nın bu bölümünde neler konuştu?

00:00 - 06:36 | Kayıp podcast vakasının perde arkası

06:36 - 20:55 | Real Madrid ve PSG'nin elenmesine neden sevindik?

20:56 - 40:31 | Şenol Güneş sonrası Beşiktaş ne yapacak? Solskjaer kalmayı hak ediyor mu? 2019-20 sezonunda nasıl bir Real Madrid izleyeceğiz?

40:32 - 60:03 | Ve tabii ki Premier Lig tahminleri