GOALCAST DİNLE | Podcast kaybolursa Premier Lig tahminleri de kaybolur mu?
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Opta Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak Neyse ki Yarın Cuma'nın bu bölümünde neler konuştu?
00:00 - 06:36 | Kayıp podcast vakasının perde arkası
06:36 - 20:55 | Real Madrid ve PSG'nin elenmesine neden sevindik?
20:56 - 40:31 | Şenol Güneş sonrası Beşiktaş ne yapacak? Solskjaer kalmayı hak ediyor mu? 2019-20 sezonunda nasıl bir Real Madrid izleyeceğiz?
40:32 - 60:03 | Ve tabii ki Premier Lig tahminleri